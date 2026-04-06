6 Aprel 2026
Keyn “Real Madrid”lə oyundan əvvəl “Bavariya” ilə məşqlərə qayıdıb

6 Aprel 2026 19:52
Keyn “Real Madrid”lə oyundan əvvəl “Bavariya” ilə məşqlərə qayıdıb

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn milli fasilədə zədələndikdən və son oyunu buraxdıqdan sonra komanda ilə məşqlərə qayıdıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Florian Plettenberq sosial mediada məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, Keyn qarşıdan gələn “Real”la UEFA Çempionlar Liqası oyununa hazırlaşır. Oyun sabah, 7 apreldə “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçiriləcək.

Bu yaxınlarda Münhen klubu Keynin gələcəyi ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. İdman direktoru Maks Eberl, Münhen komandasının ingilis hücumçunu onun komandadan ayrılacağı ilə bağlı şayiələr fonunda saxlamağa qərarlı olduğunu açıqlayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”dan qəribə məşq: Arteta nə etmək istəyir?
20:37
Dünya futbolu

“Arsenal”dan qəribə məşq: Arteta nə etmək istəyir? - VİDEO

Komanda ardıcıl iki yarışdan kənarlaşdırıldıqdan sonra məşqin formasını dəyişib
Ranokkia: “Bastoni İtaliyadan çətin ayrılmaq istəsin”
20:22
Dünya futbolu

Ranokkia: “Bastoni İtaliyadan çətin ayrılmaq istəsin”

Alessandro Bastoninin “Barselona”ya mümkün transferi gündəmdədir
“Tottenhem” Kanye Uestə öz stadionunda çıxış etməyə icazə verməyib
20:07
Dünya futbolu

“Tottenhem” Kanye Uestə öz stadionunda çıxış etməyə icazə verməyib

Bu qərara səbəb sənətçinin antisemit açıqlamaları və klubun yəhudi icması ilə tarixi əlaqələri olub
“Barselona” müdafiəçi Jül Kundeni satır
19:36
Dünya futbolu

“Barselona” müdafiəçi Jül Kundeni satır

27 yaşlı müdafiəçinin bazar dəyəri 65 milyon avrodur
“Atalanta” “Leççe”ni səfərdə darmadağın edib
19:11
Futbol

“Atalanta” “Leççe”ni səfərdə darmadağın edib - YENİLƏNİR

53 xal toplayan “Atalanta” 7-ci yerdədir
Arbeloa “Bavariya”nın güclü tərəflərini açıqlayıb
18:51
Dünya futbolu

Arbeloa “Bavariya”nın güclü tərəflərini açıqlayıb

Komandalar arasında ilk oyun aprelin 7-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək