Keyn “Real Madrid”lə oyundan əvvəl “Bavariya” ilə məşqlərə qayıdıb

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn milli fasilədə zədələndikdən və son oyunu buraxdıqdan sonra komanda ilə məşqlərə qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Florian Plettenberq sosial mediada məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Keyn qarşıdan gələn “Real”la UEFA Çempionlar Liqası oyununa hazırlaşır. Oyun sabah, 7 apreldə “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçiriləcək.
Bu yaxınlarda Münhen klubu Keynin gələcəyi ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. İdman direktoru Maks Eberl, Münhen komandasının ingilis hücumçunu onun komandadan ayrılacağı ilə bağlı şayiələr fonunda saxlamağa qərarlı olduğunu açıqlayıb.