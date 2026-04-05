Flik “Atletiko” ilə oyundan sonra: “Həmin epizodda qırmızı vərəqə yox idi”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik La Liqanın 30-cu turunda komandasının “Atletiko Madrid” üzərində 2:1 hesablı qələbəsindən sonra açıqlama verib.
İdman.Biz bildirir ki, hakim Mateo Buskets Ferrer VAR-ın köməyindən sonra qonaq müdafiəçi Xerard Martinin qırmızı vərəqəsini ləğv edib.
“Oyuna nəzarət etdik və ən vacib olan üç xal qazandıq. Lamin Yamal qol vurmaq və ya həlledici ötürmə etmək üçün fürsət axtardığı üçün əsəbiləşmişdi. Bu normaldır. Qol vurmağa çalışdığımız vaxtlar oldu; çox emosional matç idi.
Təkrarda Xerard Martinlə bağlı hadisəni görmədim. Amma canlı gördüm. Topa ilk çatdığını gördüm və mənim üçün bu, qırmızı vərəqə deyil.
Sabah Arauxo və Bernalın necə olduğunu görəcəyik. Müayinənin nəticələrinə görə. Düşünmürəm ki, ciddi zədələri var. Ümid edək ki, ciddi bir şey yoxdur”, - deyə “Marca” Flikdən sitat gətirir.
La Liqanın 30 oyunundan sonra “Barselona” 76 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Atletiko Madrid” 57 xalla dördüncü yerdədir.
Növbəti turda Hans-Diter Flikin komandası aprelin 11-də evdə “Espanyol”la, Dieqo Simeonenin komandası isə həmin gün səfərdə “Sevilya” ilə qarşılaşacaq.