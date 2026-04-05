Neymar dilinin ucbatından 12 oyunluq cəza ilə üzləşə bilər

Neymarın 2026-cı il dünya çempionatında oynamaq arzusu həyata keçməyə bilər - öz sözlərinin ucbatından.
İdman.Biz bildirir ki, “Santos” komandasının “Remo” üzərində 2:0 hesablı qələbəsindən sonra 34 yaşlı hücumçu Karlo Ançelottinin komandasındakı yerini itirməyə səbəb ola biləcək mübahisəli bir müsahibə verib.
Neymar hakimin qərarına etiraz etdiyinə görə ona sarı vərəqə göstərən hakim Savio Pereyra Sampayoya sərt reaksiya verib və TalkSport-a görə, o, 12 oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
Bu potensial sərt cəzanın səbəbi təkcə hakimliklə bağlı şikayətlərində deyil, həm də artıq seksist adlandırılan sərt, ayrı-seçkilik xarakterli ifadələrindədir.
“Savio həmişə belədir. Düşünürəm ki, o, pis əhval-ruhiyyədə oyanıb, necə deyərlər, “kritik günlərdə” meydana çıxıb. Onunla danışmaq belə mümkün deyildi”, - Neymar SporTV-də canlı yayımda deyib.