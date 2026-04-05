Spalletti İtaliyanın DÇ-2026-ya vəsiqə qazanmamasını şərh edib

İtaliya milli komandasının keçmiş baş məşqçisi, “Yuventus”un çalışdırıcısı Luçiano Spalletti millinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, İtaliya komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsinin son oyununda Bosniya və Herseqovinaya penaltilərdə 1:4 hesabı ilə məğlub olub.
“Əlbəttə ki, seçmə mərhələsinə vəsiqə qazananlar komandaya daha xoşbəxt qayıtdılar, seçmə mərhələyə vəsiqə qazanmayanlar isə məyus oldular. Hamını və onların buna nə qədər sevgi və ehtiras sərf etdiklərini bilirəm. Baş verənlərə görə kədərlənirəm, amma eyni zamanda ümid edirəm ki, insanlar məsləhətləri dinləyəcək və gələcəyi düzgün qurmağa başlayacaqlar.
Özümüzdən istedaddan istifadə etməyin həqiqətən vacib olub-olmadığını soruşmalıyıq. Hazırda İtaliya futbolunda çoxlu sayda xarici sahibkar var və bu yaxşıdır, amma özümüzdən soruşmalıyıq ki, onlar italyan oyunçularının potensialını maksimum dərəcədə artırmaq istəyirlərmi. Digər ölkələrdən ən yaxşı oyunçuları axtarmaq da düzgündür.
Düşünürəm ki, hələ də Baggio, Totti, Del Pyero və Kannavaro kimi istedadlar yetişdirən bir çox ana var və biz bu istedaddan istifadə edə bilməliyik”, - Spalletti deyib.
Xatırladaq ki, Spalletti 2026-cı il dünya çempionatı seçmə mərhələsinin ilk iki oyunundan sonra İtaliya millisindən qovulub. İtaliya Norveçə 3:0 hesabı ilə uduzub və Moldovaya 2:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsi həmin vaxt Cennaro Qattuzoya tapşırıldı.