6 Aprel 2026
Spalletti İtaliyanın DÇ-2026-ya vəsiqə qazanmamasını şərh edib

5 Aprel 2026 02:07
İtaliya milli komandasının keçmiş baş məşqçisi, “Yuventus”un çalışdırıcısı Luçiano Spalletti millinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, İtaliya komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsinin son oyununda Bosniya və Herseqovinaya penaltilərdə 1:4 hesabı ilə məğlub olub.

“Əlbəttə ki, seçmə mərhələsinə vəsiqə qazananlar komandaya daha xoşbəxt qayıtdılar, seçmə mərhələyə vəsiqə qazanmayanlar isə məyus oldular. Hamını və onların buna nə qədər sevgi və ehtiras sərf etdiklərini bilirəm. Baş verənlərə görə kədərlənirəm, amma eyni zamanda ümid edirəm ki, insanlar məsləhətləri dinləyəcək və gələcəyi düzgün qurmağa başlayacaqlar.

Özümüzdən istedaddan istifadə etməyin həqiqətən vacib olub-olmadığını soruşmalıyıq. Hazırda İtaliya futbolunda çoxlu sayda xarici sahibkar var və bu yaxşıdır, amma özümüzdən soruşmalıyıq ki, onlar italyan oyunçularının potensialını maksimum dərəcədə artırmaq istəyirlərmi. Digər ölkələrdən ən yaxşı oyunçuları axtarmaq da düzgündür.

Düşünürəm ki, hələ də Baggio, Totti, Del Pyero və Kannavaro kimi istedadlar yetişdirən bir çox ana var və biz bu istedaddan istifadə edə bilməliyik”, - Spalletti deyib.

Xatırladaq ki, Spalletti 2026-cı il dünya çempionatı seçmə mərhələsinin ilk iki oyunundan sonra İtaliya millisindən qovulub. İtaliya Norveçə 3:0 hesabı ilə uduzub və Moldovaya 2:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsi həmin vaxt Cennaro Qattuzoya tapşırıldı.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”da iki itki: Arauxo və Bernalın durumu bəlli oldu
08:08
Futbol

“Barselona”da iki itki: Arauxo və Bernalın durumu bəlli oldu

Kataloniya təmsilçisi “Atletiko” ilə vacib matç öncəsi zədəli futbolçuları barədə məlumat yayıb
Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək