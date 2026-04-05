“Lans” böyük hesabla “Lill”ə məğlub olub - YENİLƏNİB

6 Aprel 2026
AZ

"Lans" böyük hesabla "Lill"ə məğlub olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Aprel 2026 01:24
871
Fransa Liqa 1 mövsümünün 28-ci turunun “Lill” və “Lans” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Matç “Decathlon Arena-Pierre-Mauroy”da (Villnöv-d'Ask, Fransa) baş tutub. “Lill” 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Lill”in yarımmüdafiəçisi Haakon-Arnar Haraldsson matçın ilk qolunu ilk hissənin sonunda, 44-cü dəqiqədə vurub. Yarımmüdafiəçi Feliks Korreyya ikinci hissənin 49-cu dəqiqəsində ev sahibi komandanın üstünlüyünü artırıb. 58-ci dəqiqədə hücumçu Matias Fernandes qələbəni təmin edib.

Fransa liqasında 28 oyundan sonra “Lans” 59 xalla turnir cədvəlində PSJ-dən dörd xal geridə qalaraq ikinci yerdədir. “Lill” 50 xalla üçüncü yerdədir.

23:20

Fransa Liqa 1-in 28-ci turunda “Strasbur” evdə “Nitsa”nı 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Ev sahiblərindən qolları Marsial Qodo (28-ci dəqiqə), Xulio Enkiso (36-cı dəqiqə) və Samir El Murabet (42-ci dəqiqə) vurublar. Qonaqların yeganə qolunu Antuan Mendi vurub (82-ci dəqiqə).

“Strasbur” (43 xal) bütün yarışlarda məğlubiyyətsiz seriyasını 10 oyuna çatdırıb və Liqa 1-də səkkizinci yerdədir. “Nitsa” (27 xal) turnir cədvəlində 15-ci yerdədir.

Turun digər oyununda “Brest” “Renn”ə məğlub olub – 3:4.

İdman.Biz
Məqalədə:

