La Liqa: “Barselona” “Atletiko” üzərində çətin qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

5 Aprel 2026 01:10
İspaniya La Liqasının 30-cu turunun “Atletiko Madrid” və “Barselona” arasında keçirilən oyun başa çatıb. Oyun “Civitas Metropolitano” stadionunda (Madrid, İspaniya) keçirilib. Qonaq komanda matçı 2:1 hesabı ilə qazanıb.

“Atletiko Madrid”in hücumçusu Culiano Simeone matçın ilk qolunu 39-cu dəqiqədə vurub. Qonaq hücumçu Markus Reşford 42-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. “Atletiko Madrid”in yarımmüdafiəçisi Nikolas Qonsales Lamin Yamala qarşı kobud hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb və 45+7-ci dəqiqələrdə meydandan qovulub. İkinci hissənin əvvəlində hakim VAR-ı nəzərdən keçirdikdən sonra “Barselona”nın müdafiəçisi Xerard Martinin qovulmasını ləğv edib. Hakim oyunçunun rəqibin ayağına basmazdan əvvəl topu oynadığını müəyyən edib. “Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski 87-ci dəqiqədə qol vuraraq hesabı 2:1 edib.

İspaniya liqasının 30 turundan sonra “Barselona”nın 76 xalı var və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Atletiko Madrid” 57 xalla dördüncü yerdədir.

22:57

İspaniya çempionatının 30-cu turunda “Betis” evdə “Espanyol”la qarşılaşıb.

Komandalar 0:0 hesablı heç-heçə ediblər. Ev sahibləri ilk hissədə topa sahib olmaqda əhəmiyyətli üstünlüyə malik olsalar da, bu, tabloda özünü göstərməyib. Fasilədən sonra “Betis” rəqib qapısı qarşısında şansını tapmağa davam edib və bir-birinin ardınca hücumlar təşkil edib. Lakin “Espanyol” qapısını toxunulmaz saxlaya bilib.

“Betis”in 45 xalı var. 30 oyundan sonra komanda La Liqada beşinci yerdədir. “Espanyol”a gəldikdə isə, Kataloniya klubu isə 38 xalla doqquzuncu yerdədir.

20:25

İspaniya La Liqasının 30-cu turunun “Malyorka” və “Real Madrid” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

Matç İspaniyanın Palma de Malyorka şəhərindəki “Malyorka Son Moix” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komanda matçı 2:1 hesabı ilə qazanıb.

“Malyorka”nın yarımmüdafiəçisi Manu Morlanes matçın ilk qolunu 41-ci dəqiqədə vurub. 88-ci dəqiqədə “Real”ın müdafiəçisi Eder Militao bərabərlik qolunu vurub, 90+2-ci dəqiqədə isə ev sahibi hücumçu Vedat Muriqi hesabı 2:1 edib.

İspaniya liqasında 30 oyundan sonra “Real Madrid” 69 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Malyorka” düşmə zonasından çıxıb və 31 xalla 15-ci yerdədir.

18:29

İspaniya La Liqasının 2025/2026 mövsümünün 30-cu turunun “Real Sosyedad” və “Levante” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar İspaniyanın San Sebastian şəhərindəki “Real Arena”da qarşılaşıblar. Ev sahibi komanda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Hesab 30-cu dəqiqədə açılıb və Bask klubunun müdafiəçisi Jon Martín qol vurub. Yarımmüdafiəçi Brays Mendez 83-cü dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.

“Real Sosyedad” mövsümdə xallarının sayını 41-ə çatdıraraq turnir cədvəlində yeddinci yerdə qərarlaşıb. 26 xalla “Levante” 19-cu yerdədir və düşmə zonasındadır.

