6 Aprel 2026
“Mançester Siti” ardıcıl üçüncü dəfə “Liverpul”u məğlub edib

4 Aprel 2026 21:32
“Mançester Siti” İngiltərə Kubokunun dörddəbir finalında “Liverpul”u 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “şəhərlilər”in bütün yarışlarda mersisaydlıları ardıcıl üçüncü dəfə məğlub ediblər.

Cari İngiltərə Premyer Liqasının 11-ci turunda “Siti” “qırmızılar”i 3:0 hesabı ilə məğlub edib, 25-ci turda isə Pep Qvardiolanın komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İndi isə onlar İngiltərə Kubokundakı qələbə ilə bu seriyanı daha da artırıblar.

Yarımfinal cütlüklərinin püşkatması 5 aprelə planlaşdırılıb. Yarımfinal oyunlarının özü isə 25 və 26 apreldə “Uembli” stadionunda keçiriləcək.

Hazırkı İngiltərə Kubokunun çempionu finalda “Mançester Siti”ni 1:0 hesabı ilə məğlub edən “Kristal Palas”dır.

İdman.Biz
