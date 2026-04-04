“Mançester Siti” ardıcıl üçüncü dəfə “Liverpul”u məğlub edib

“Mançester Siti” İngiltərə Kubokunun dörddəbir finalında “Liverpul”u 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “şəhərlilər”in bütün yarışlarda mersisaydlıları ardıcıl üçüncü dəfə məğlub ediblər.
Cari İngiltərə Premyer Liqasının 11-ci turunda “Siti” “qırmızılar”i 3:0 hesabı ilə məğlub edib, 25-ci turda isə Pep Qvardiolanın komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İndi isə onlar İngiltərə Kubokundakı qələbə ilə bu seriyanı daha da artırıblar.
Yarımfinal cütlüklərinin püşkatması 5 aprelə planlaşdırılıb. Yarımfinal oyunlarının özü isə 25 və 26 apreldə “Uembli” stadionunda keçiriləcək.
Hazırkı İngiltərə Kubokunun çempionu finalda “Mançester Siti”ni 1:0 hesabı ilə məğlub edən “Kristal Palas”dır.