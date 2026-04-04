Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Trabzonspor”a məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Türkiyə Superliqasında 28-ci turun növbəti oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qalatasaray” səfərdə “Trabzonspor”un qonağı olub. Görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İstanbul klubu 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Qara dəniz təmsilçisi isə 63 xalla ikinci pilləyə yüksəlib.
Qolları “Trabzonspor”dan Pol Onuaçu (3), Çibuyke Nvayvu (62), “Qalatasaray”dan isə Uilfrid Sinqo (48) vurublar.
Turun digər oyununda “Qaziantep” “Alanyaspor”la heç-heçə edib – 1:1.
Türkiyə Superliqasında 28-ci turun iki oyunu keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, “Kasımpaşa” öz meydançasında “Kayserispor”u qəbul edib.
Matç 2:0 hesabı ilə “Kasımpaşa”nın xeyrinə başa çatıb.
Hesabı 10-cu dəqiqədə Adrian Benedıçak açıb. 66-cı dəqiqədə isə meydan sahiblərinin qapıçısı Andreas Yanniotis fərqlənib – 2:0.
Digər oyunda “Gənclərbirliyi” “Göztəpə”ni qonaq edib. Bu oyunda isə qonaqlar 2:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Qolları Novatus Miroşi (39) və Malkolm Bokel (68) vurublar.
“Göztəpə” bu qələbə ilə 46 xal toplayaraq turnir cədvəlində beşinci yerdə möhkəmlənib.