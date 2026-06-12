Ev sahiblərinin günü: Kanada və ABŞ DÇ-2026-da mübarizəyə başlayır - İDMAN. BİZ-in İCMALI

Mexikodakı açılış gecəsindən sonra DÇ-2026 ikinci oyun günü ilə davam edəcək. Bu gün isə əslində turnirin möhtəşəm açılışının davamı olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialın daha iki ev sahibi meydana çıxacaq. Kanada Bosniya və Herseqovina ilə, ABŞ isə Paraqvayla qarşılaşacaq. Formal olaraq əsas açılış matçı artıq keçirilib. Lakin Toronto və Los-Anceles üçün məhz bu oyunlar tarixi əhəmiyyət daşıyır. Çünki onların milliləri cari dünya çempionatında ilk dəfə doğma azarkeşlər önündə oynayacaq.
Kanadadakı futbol bayramı “Toronto Stadium”da keçiriləcək. Kanadadakı açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq, Kanada - Bosniya və Herseqovina matçı isə saat 23:00-da start götürəcək. Səhnədə Alanis Morissette, Alessia Kara, Cessi Reyez, Mixail Babl, Nora Fatehi, Villiam Prins, Elianna, Sanjoy və Vejdrim kimi Kanada və beynəlxalq musiqi ulduzlarının çıxışı gözlənilir. Bu, ölkə üçün xüsusi məqamdır. Kanada kişi millisi tarixində ilk dəfə dünya çempionatı oyununu öz ərazisində keçirəcək.
Turnir mübarizəsi baxımından da Toronto görüşü artıq ilk turdan böyük əhəmiyyət daşıyır. B qrupunda İsveçrə və Qətər də yer aldığından, birbaşa rəqiblə oyunda qazanılacaq xallar həlledici ola bilər. Kanada böyük azarkeş dəstəyi və cüzi favorit statusu ilə meydana çıxacaq. Lakin komandanın problemləri də var. Əsas itki kapitan Alfonso Devisdir. O, zədə səbəbindən qarşılaşmanı buraxacaq. Bununla belə, baş məşqçi Cessi Marş İsmail Kone ilə bağlı müsbət xəbər alıb, Moys Bombito isə tədricən tam hazır vəziyyətə qayıdır.
Yeri gəlmişkən, Kanada indiyədək dünya çempionatlarında xal qazanmayıb. Komanda 1986 və 2022-ci illərdə keçirdiyi altı oyunun hamısında məğlub olub. Buna görə də Bosniya və Herseqovina ilə matç yalnız ev mundialına qələbə ilə başlamaq deyil, həm də tarix yazmaq imkanıdır.
Bosniya və Herseqovina isə öz növbəsində 2014-cü ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatına qayıdıb. Komanda Avropa pley-offunda Uels və İtaliyanı penaltilər seriyasında məğlub edərək mundiala vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, bu, Kanada ilə Bosniya və Herseqovina arasında beynəlxalq turnirlər çərçivəsində ilk rəsmi qarşılaşma olacaq.
Bosniyalılar təcrübə və xarakterə malik komandadır. Edin Ceko seçmə mərhələdə yığmanın ən məhsuldar futbolçusu olub, qapıçı Nikola Vasil isə vəsiqənin qazanılmasında əsas rollardan birini oynayıb. Qonaqlar üçün Torontoda heç-heçə də vacib nəticə sayıla bilər. Lakin onların seçmə mərhələdəki çıxışı göstərdi ki, bu komanda təzyiq altında oynamağı bacarır.
Daha sonra futbolun mərkəzi Los-Ancelesə köçəcək. ABŞ-də açılış mərasimi İnqlvuddakı Los Angeles Stadiumda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə iyunun 13-də saat 03:30-da başlayacaq. Proqramda Keti Perri, LISA, Rema, Anitta və Futurenin çıxışları nəzərdə tutulub. ABŞ - Paraqvay oyunu isə saat 05:00-da start götürəcək. ABŞ millisi üçün bu, 1994-cü ildən sonra dünya çempionatında öz torpağında keçiriləcək ilk qarşılaşma olacaq. Buna görə də emosional yük idman baxımından əhəmiyyətindən heç də az deyil.
ABŞ D qrupunda Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə yer alıb. Maurisio Poçettinonun komandası görüşün favoriti hesab olunur. Lakin Cənubi Amerika təmsilçisinə qarşı start oyununun asan keçəcəyi gözlənilmir. Amerikalıların ciddi kadr problemi yoxdur. Bütün 26 futbolçu baş məşqçinin sərəncamındadır. Diqqət mərkəzində isə DÇ-2022-də ABŞ-nin vurduğu üç qolun hamısında iştirak edən Kristian Pulişiç, həmçinin Folarin Baloqun, Ueston Makkenni və Tayler Adams olacaq.
Qarşıdurmaların statistikası da meydan sahiblərinin xeyrinədir. ABŞ və Paraqvay indiyədək doqquz dəfə qarşılaşıb. Amerikalılar beş qələbə qazanıb, iki görüş heç-heçə başa çatıb, iki matçda isə Paraqvay qalib gəlib. Komandalar dünya çempionatlarında yalnız bir dəfə - 1930-cu ildə keçirilən ilk mundialda üz-üzə gəlib. Həmin oyunda ABŞ 3:0 hesabı ilə qalib gəlib, Bert Patenod isə dünya çempionatları tarixində ilk het-trikin müəllifi olub. Tərəflərin son görüşü də ABŞ-nin xeyrinə yekunlaşıb - 2025-ci ilin noyabrında keçirilən yoldaşlıq matçında amerikalılar 2:1 hesabı ilə qalib gəliblər.
Paraqvay isə 16 illik fasilədən sonra dünya çempionatına qayıdır və statistik iştirakçı olmaq niyyətində deyil. Baş məşqçi Qustavo Alfaro bildirib ki, komanda sadəcə iştirak etmək üçün deyil, mübarizə aparmaq üçün gəlib. Cənubi amerikalılar ənənəvi olaraq intizamlı oyunları, ikili mübarizələri və standart vəziyyətlərdə təhlükəli olmaları ilə seçilirlər. Bununla yanaşı, turnir öncəsi zədələnən Julio Ensisonun meydana çıxıb-çıxmayacağı sual altındadır. Paraqvay qərargahında onun vaxtında sağalacağına ümid edirlər.
DÇ-2026-nın ikinci günü ev sahiblərinin günü olmağa namizəddir. Lakin bu, onlar üçün asan gəzinti olmayacaq. Kanada mundial tarixində ilk xalını və ilk qələbəsini qazanmaq şansı əldə edəcək, ABŞ isə doğma turnirdəki iddialarını dərhal ortaya qoymağa çalışacaq. Amma Bosniya və Herseqovina ilə Paraqvay da öz arqumentləri ilə starta çıxır. Biri İtaliyanı mübarizədən kənarlaşdıraraq mundiala vəsiqə qazanıb, digəri isə uzun gözləntidən sonra yenidən dünya futbol səhnəsinə qayıdıb.