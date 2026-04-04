“Çelsi”nin sabiq futbolçusu Oskar karyerasını başa vurub

4 Aprel 2026 19:51
Braziliyalı yarımmüdafiəçi Oskar peşəkar futboldan ayrıldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “San Paulu” futbol klubunun mətbuat xidməti məlumat verib.

Yarımmüdafiəçi “San Paulu” ilə 31 dekabr 2027-ci ilə qədər olan müqaviləsini birdəfəlik ləğv edib.

2025-ci ilin noyabr ayında futbolçu tibbi müayinə zamanı ağırlaşmalar yaşayıb. Xəstəxanaya aparılıb və ona vazovaqal huşunu itirmə diaqnozu qoyulub. Əməliyyat olunub və əlavə müayinələrə qədər istirahət etməli olub.

“San Paulu” üçün daha çox şey etmək, daha çox oynamaq istəyirdim. Düşünürəm ki, həm futbol qabiliyyətim, həm də oynamağa davam etmək üçün yaşım var idi, amma təəssüf ki, belə oldu. İndi karyeramı bitirib “San Paulu”ya azarkeşlik edəcəyəm və həyatımı azarkeş kimi davam etdirəcəyəm”, - deyə 34 yaşlı Oskar bildirib.

Avropada Oskar İngiltərə Premyer Liqasını, İngiltərə Liqa Kubokunu və Avropa Liqasını qazandığı Londonun “Çelsi” klubundakı vaxtı ilə tanınır.

Braziliya millisinin üzvü kimi Oskar 47 oyun keçirib və 12 qol vurub.

