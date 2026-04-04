Donnarumma ən bahalı qapıçıdır - Transfermarkt

Futbolçu transfer dəyərləri ilə bağlı yeniləmədən sonra Transfermarkt portalı dünyanın ən bahalı qapıçılarının reytinqini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, siyahıya “Mançester Siti”nin qapıçısı Canluici Donnarumma başçılıq edir (45 milyon avro).

Transfermarkt-a görə dünyanın ən bahalı 10 qapıçısı:

Canluici Donnarumma (“Mançester Siti”) — 45 milyon avro;

Bart Verbrüqqen (“Brayton”) — 40 milyon avro;

Joan Qarsiya (“Barselona”) — 40 milyon avro;

Dioqo Kosta (“Portu”) — 40 milyon avro;

Qreqor Kobel (“Borussiya Dortmund”) — 40 milyon avro;

Mile Svilar (“Roma”) — 35 milyon avro;

David Raya (“Arsenal”) — 35 milyon avro;

Senne Lammens (“Mançester Yunayted”) — 30 milyon avro;

Lukas Şevalye (PSJ) — 30 milyon avro;

Georgi Mamardaşvili (“Liverpul”) — 28 milyon avro.