Enrike PSJ haqqında sənədli filmin çəkilişinə imkan vermir

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrikenin tələbi ilə Paris klubu haqqında sənədli serialın çəkilişi dayandırılıb.
İdman.Biz bildirir ki, məşqçi çəkiliş qrupuna komanda ilə ünsiyyət qurmağı qadağan edir və mövsümün həlledici dövründə oyunçuları təzyiqdən qorumaq istəyir.
“Oyunçuların pərdəarxası həyatını dərindən araşdıraraq üzləşdikləri problemləri və çətinlikləri göstərən sənədli film çəkmək çətindir. Enrike istəmir ki, bu, onların narahatlıqlarını artırsın və ya PSJ-nin ardıcıl ikinci Çempionlar Liqasını qazanmağa çalışdığı bir ildə Lukas Şevalye, İlya Zabarnı və ya Bredli Barkola kimi oyunçulara təzyiqi artırsın”, - deyə “L'Équipe” filmin prodüserindən sitat gətirir.
Eyni zamanda, klub rəhbərliyi müəyyən məqsədlərə çatmaq pərdəarxası görüntülərin yayımlanmasını mütləq zəruri edir.