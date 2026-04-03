“RB Leypsiq” Diomande ilə müqaviləni uzatmağı planlaşdırır

“RB Leypsiq” 19 yaşlı cinah oyunçusu Yann Diomande ilə müqaviləni uzatmağı planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Florian Plettenberqin sosial mediada verdiyi məlumata görə, yeni müqaviləyə 100 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi daxildir.
İnsayderin məlumatına görə, “RB Leypsiq” Kot-d'İvuarlı oyunçusuna artan marağın fonunda oyunçunu saxlamaq istəyir. “Liverpul” afrikalı cinah oyunçusunun vəziyyətini izləyir.
Bu mövsüm Diomande bütün yarışlarda 29 oyunda meydana çıxıb, 11 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.