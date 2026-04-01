1 Aprel 2026
DÇ-2026-da iştirak edəcək 48 komandadan 46-sı müəyyənləşib

1 Aprel 2026 01:53
DÇ-2026-da iştirak edəcək 48 komandadan 46-sı müəyyənləşib

Avropa seçmə pley-offları 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək 48 komandadan 46-sını müəyyən edib.

İdman.Biz bildirir ki, final pley-offlarının dörd qalibi DŞ-2026-ya birbaşa vəsiqə qazanan 42 komandaya qoşulub.

Avropa seçmə mərhələsi başa çatdıqdan sonra DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin iştirakçıları:

A qrupu: Meksika, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya.

B qrupu: Kanada, İsveçrə, Qətər, Bosniya və Herseqovina.

C qrupu: Braziliya, Mərakeş, Haiti, Şotlandiya.

D qrupu: ABŞ, Paraqvay, Avstraliya, Türkiyə.

E qrupu: Almaniya, Kyurasao, Kot-d’İvuar, Ekvador.

F qrupu: Niderland, Yaponiya, Tunis, İsveç.

G qrupu: Belçika, Misir, İran, Yeni Zelandiya.

H qrupu: İspaniya, Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı, Uruqvay.

I qrupu: Fransa, Seneqal, Norveç, pley-off qalibi (İraq-Boliviya).

J qrupu: Argentina, Əlcəzair, Avstriya, İordaniya.

K qrupu: Portuqaliya, Kolumbiya, Özbəkistan, pley-off qalibi (DR Konqo-Yamayka).

L qrupu: İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama.

Çempionatın son iki iştirakçısı Konqo DR - Yamayka, İraq - Boliviya qitələrarası pley-off matçlarında müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına gedə bilmir
01:57
Dünya futbolu

İtaliya ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına gedə bilmir

İtaliya daha əvvəl 2022 və 2018-ci il dünya çempionatlarına vəsiqə qazana bilməyib
DÇ-2026: İtaliya və Danimarka dünya çempionatına gedə bilmədilər
01:44
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya və Danimarka dünya çempionatına gedə bilmədilər - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropadan dünya çempionatına çıxan komandalar bəlli olub
Kamavinqa Arbeloanın oyunçuları ponçikə qonaq etdiyini təsdiqləyib
01:18
Dünya futbolu

Kamavinqa Arbeloanın oyunçuları ponçikə qonaq etdiyini təsdiqləyib

Daha əvvəl Arbeloanın qələbələrdən sonrakı gün bunu etdiyi bildirilirdi
İngiltərə yoldaşlıq oyununda Yaponiyaya məğlub olub
00:57
Dünya futbolu

İngiltərə yoldaşlıq oyununda Yaponiyaya məğlub olub

Qarşılaşmanın yeganə qolunu 23-cü dəqiqədə Kaoru Mitoma vurub
“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi “Əl-Qadisiya”nın maraq dairəsinə düşüb
00:33
Dünya futbolu

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi “Əl-Qadisiya”nın maraq dairəsinə düşüb

Olmo “blauqrana”da xoşbəxtdir və getmək istəmir
“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər
00:14
Dünya futbolu

“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

Daha əvvəl “Mançester Yunayted”in seneqallı yarımmüdafiəçi ilə maraqlandığını bildirilmişdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi

“Formula-1” üçün nəzərdə tutulan 12 tondan çox şokolad Avropada oğurlanıb
29 Mart 03:05
Formula 1

“Formula-1” üçün nəzərdə tutulan 12 tondan çox şokolad Avropada oğurlanıb

“KitKat” ötən il çempionatın 75-ci və brendin 90-cı ildönümləri çərçivəsində “Formula-1”in rəsmi şokolad batonu olub