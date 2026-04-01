Neymar: “Futbolçu peşəsində insanlar səni çox alçaldırlar”

“Santos”un hücumçusu Neymar futbol həyatı haqqında danışıb və futbol ulduzu olmağın göründüyü qədər asan olmadığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, əvvəlki media xəbərlərində futbolçunun həftəsonu onlayn poker oynayaraq buna təxminən 24 saat vaxt sərf etdiyi bildirilirdi.
“Futbolçu olmağın öz qiyməti var, bilirsinizmi? Çətindir, çünki Braziliya bu baxımdan çox sərt ola bilər. İnsanlar sizi çox alçaldırlar. Və onlar sizin sadəcə normal bir insan olduğunuzu başa düşmürlər; bu çətindir. Mən hər şeyə öz zəhmətimlə nail olmuşam.
Amma mən də insanam, hamı ilə eyni hissləri yaşayıram. Əzab çəkirəm, ağrı hiss edirəm, pis əhval-ruhiyyədə oyanıram, ağlayıram, əsəbiləşirəm, xoşbəxt oluram. Mən normal bir insanam. Niyə normal işlər görə bilmirəm? Bir az boş vaxtınız olanda nə edirsiniz? İstirahət gününüzdə işə qayıdırsınız? Belə etsəniz, özünüzdən narazı olacaqsınız. Bunun üçün pul almayacaqsınız və yenə də işə gedəcəksiniz?
Qulaq asın, şəkil paylaşsam, insanlar deyəcəklər ki, “Neymar tətildə olduğunu düşünür”. Nədənsə məni sevməyən insanların olduğunu görmək məni kədərləndirir. Səhv edə bilmərəm. Artıq çoxlu səhv etmişəm. Və bu, insan olmağın bir hissəsidir. İndi 34 yaşım var, çox səhv etmişəm və daha çox səhv edəcəyəm”, - Neymar deyib.