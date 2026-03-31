“Tottenhem” azarkeşləri De Dzerbinin təyinatını pisləyiblər

“Tottenhem”in “Tottenham Hotspur Supporters’ Trust” azarkeş birliyi Roberto De Dzerbinin klubun baş məşqçisi təyin olunmasını pisləyib.
İdman.Biz bildirir ki, səbəb, 2022-ci ildə bir qıza qarşı zorakılıq iddialarından sonra Marselin cinah oyunçusu Meyson Qrinvudu müdafiə etməsidir. Sonradan bu iddialar 2023-cü ildə ləğv edilib.
“Müvafiq Premyer Liqa təcrübəsi olan məşqçilərin məhdud çevrəsini və “Tottenhem”in düşmə ehtimalı ilə üzləşdiyi üçün təcili tədbirlər görülməsinin vacibliyini qəbul etsək də, bu təyinat ciddi və genişmiqyaslı narahatlıqlar doğurur və bir çox azarkeş hisslərinin ciddiliyini çatdırmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayıb. Təyinatın elan edilməsindən əvvəl bu məsələləri birbaşa klubla qaldırdıq.
Klub əvvəllər qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa qarşı mübarizə aparmaq, dürüst davranmaq və bu cür hadisələr baş verdikdə dəyərlərini qorumaq öhdəliyini bildirmişdi. De Dzerbinin Meyson Qrinvud haqqında şərhləri çox sayda azarkeş üçün lazımsız, düşünülməmiş və dərin təhqiramiz idi və şübhəsiz ki, kişi zorakılığının qurbanlarını narahat etdi.
İnanırıq ki, bu açıqlamalar hamımızın komandanı dəstəkləmək üçün birləşməli olduğumuz bir vaxtda azarkeşlər arasında bölünmə yaradacaq. Klubun bizi məhz komandanın azarkeşlərinə ən çox ehtiyac duyduğu bir vaxtda bu vəziyyətə salması narahatedicidir.
Klub və De Dzerbi dəstəyini açıq və birmənalı şəkildə təsdiqləməlidirlər. klubun dəyərləri. Bundan əlavə, bu bəyanatlar qadın xeyriyyə təşkilatlarına və qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə aparan təşkilatlara görünən və davamlı dəstək də daxil olmaqla, konkret hərəkətlərlə dəstəklənməlidi”, - deyə azarkeşlər The Touchline tərəfindən sosial mediada dərc olunmuş bəyanatda bildiriblər.