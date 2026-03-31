31 Mart 2026
AZ

“Bavariya” “Hamburq”un qapıçısı Daniel Hoyerin namizədliyini müzakirə edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 Mart 2026 22:18
149
"Bavariya" "Hamburq"un qapıçısı Daniel Hoyerin namizədliyini müzakirə edib

“Bavariya” Manuel Noyerin karyerasını başa vurmaq qərarına gələcəyi təqdirdə, gələn mövsüm Yonas Urbiqin arxasında potensial təcrübəli ikinci qapıçı kimi “Hamburq” qolkiperi Daniel Hoyerlə bağlı müzakirələr aparıb.

İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verir.

Hoyerin müqaviləsi bu yay başa çatır, lakin “Hamburq” aşağı liqaya düşməsə, avtomatik olaraq daha bir il uzadılacaq. Mənbənin məlumatına görə, klub qapıçını saxlamaq istəyir, lakin onun transferinə mane olmayacaq.

Bu mövsüm 33 yaşlı Hoyer bütün yarışlarda 28 oyun keçirib və 41 qol buraxıb. Onun həmçinin altı qapısı quru qalıb. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 1,20 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

