Kazemiro: “Ümid edirəm ki, “Mançester Yunayted”dəki son günümdə ağlamayacağam”

“Mançester Yunayted” və Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Kazemiro bu yay İngiltərə klubundan ayrılması ilə bağlı danışıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə Kazemiro “qırmızı şeytanlar”ın rəsmi saytında bildirib.
“Kluba təşəkkür etməkdən başqa variant yoxdur, çünki burada keçirdiyim vaxtdan zövq alıram, bura ailəm də daxildir. Azarkeşlərin dəstəyini hiss etmək şərəfdir; onlar ilk gündən bizə qarşı çox mehriban olublar. Və mən “Mançester Yunayted” azarkeşlərinə minnətdaram; onları ömrümün sonuna qədər xatırlayacağam.
Ümid edirəm ki, klubdakı son günümdə ağlamayacağam, çünki burada keçirdiyim vaxt gözəl keçib. Azarkeşlər müqaviləmi daha bir il uzatmağımı istəyəndə həyat yoldaşım artıq göz yaşlarına boğulmuşdu. Ona görə də klubdakı qalan vaxtımdan zövq almaq və əbədi olaraq “Mançester Yunayted” azarkeşi olmaq istəyirəm”, - o, deyib.