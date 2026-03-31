FİFA prezidenti: “İran dünya çempionatında ABŞ-da oynayacaq”

FİFA prezidenti Canni İnfantino İran milli komandasının 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, İnfantino İranın DÇ-2026-da iştirak edəcəyini və qrup mərhələsinin oyunlarını əvvəlcə planlaşdırıldığı kimi ABŞ-da keçirəcəyini açıqlayıb.
“İran dünya çempionatında iştirak edəcək. Biz çox şadıq, çünki onlar çox, çox güclü komandadır. Mən çox xoşbəxtəm. Komandanı gördüm, oyunçuları və məşqçisi ilə danışdım, ona görə də hər şey qaydasındadır. Püşkatmaya əsasən, İranın oyunları keçirilməli olduğu yerdə oynanılacaq”, - deyə İnfantino “The Guardian” qəzetinə bildirib.
Bir müddət əvvəl İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac təşkilatın İranın 2026-cı il dünya çempionatındakı oyunlarını ABŞ-dan Meksikaya köçürmək üçün danışıqlar apardığını açıqlamışdı.