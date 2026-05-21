21 May 2026
AZ

Elvin Cəfərquliyevlə bağlı iddia: Maraqlanan xarici klubların adları AÇIQLANDI

Futbol
Xəbərlər
21 May 2026 15:49
78
Elvin Cəfərquliyevlə bağlı iddia: Maraqlanan xarici klubların adları AÇIQLANDI

İntizamsız davranışlarına görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən uzaqlaşdırılan Elvin Cəfərquliyevə bir neçə təklif var.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində Ağdam klubunun rəqibi olmuş Macarıstanın “Ferentsvaroş” klubu müdafiəçini israrla heyətinə qatmaq niyyətindədir. Onlar bir neçə dəfə “Qarabağ”a təklif göndərib. Ağdam klubu Elvinin transferi üçün 1,5 milyon avro transfer məbləği istəyir.

Bununla yanaşı Türkiyənin “Amedspor” klubu da Azərbaycan yığmasının üzvü ilə maraqlanıb. Superliqaya yeni vəsiqə qazanan komanda transfer məbləğini ödəməyə də hazırdır. Lakin burda məsələ odur ki, Elvin xarici klublardan ilinə 1 milyon avro maaş istəyib. O, meneceri vasitəsilə hər iki kluba yalnız bu şərtlər altında keçəcəyini deyib.

Cəfərquliyevin “Neftçi”yə keçidi də gündəmdə olub. Lakin buna da “Qarabağ” maneə törədib. Ağdam klubu xarici klublardan fərqli “Neftçi”dən daha çox transfer məbləği istəyib. Bakılılar isə razılaşmayıb və keçid baş tutmayıb.

Qeyd edək ki, Elvin Cəfərquliyev hazırda “Qarabağ”ın əvəzedici heyətində çıxış edir. O, ötən gün “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyunda da meydanda olub. Lakin ikinci hissənin ortalarında futbolçu zədələnərək əvəzlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”ın 16 yaşlı futbolçusunu orta məktəbdə alqışlarla qarşıladılar
15:12
Futbol

“Arsenal”ın 16 yaşlı futbolçusunu orta məktəbdə alqışlarla qarşıladılar - VİDEO

Maks Daumen artıq İngiltərə çempionudur
“Selta” klubun əfsanəsi ilə müqaviləni uzatdı
14:55
Futbol

“Selta” klubun əfsanəsi ilə müqaviləni uzatdı

Yaqo Aspas “Selta”da 600-ə yaxın oyun keçirib
Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər
14:39
Futbol

Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər

Davi Qabriel həm cinah müdafiəçisi, həm də vinger kimi oynaya bilir
Bakıda gənc futbolçular üçün seçim turniri keçiriləcək
14:27
Futbol

Bakıda gənc futbolçular üçün seçim turniri keçiriləcək

2013-2014-cü il təvəllüdlü oyunçular arasında təşkil olunacaq yarışa qeydiyyat başlayıb
Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO
14:14
DÇ-2026

Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO

Şirkət viral reklamın çəkiliş arxası görüntülərini paylaşaraq müzakirələrə son qoymağa çalışıb
PSJ-yə final ərəfəsində ağır zərbə
13:41
Futbol

PSJ-yə final ərəfəsində ağır zərbə

Mərakeş millisinin futbolçusu Çempionlar Liqasının finalını buraxa bilər

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir