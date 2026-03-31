DÇ-1994-də sensasiyaya imza atmış millinin qapıçısı vəfat edib

31 Mart 2026 19:31
DÇ-1994-də sensasiyaya imza atmış millinin qapıçısı vəfat edib

Bolqarıstan milli futbol komandasının keçmiş kapitanı və qapıçısı Borislav Mixaylov 63 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Televiziyası məlumat verib.

O, 2025-ci ilin noyabr ayında insult keçirdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.

Mixaylov 1983-cü ildən 1996-cı ilə qədər milli komandada oynayıb. Bu müddət ərzində o, 102 oyun keçirib, 1986 və 1994-cü illərdə dünya çempionatlarında, eləcə də 1996-cı ildə Avropa çempionatında iştirak edib. Klub səviyyəsində o, “Levski”, “Belenenseş”, “Myuluz”, “Botev”, “Redinq”, “Slavia Sofiya” və “Sürix” klublarında oynayıb.

Bolqarıstan millisi 1994-cü ildə ABŞ-da keçirilən dünya çempionatında dörddəbir finalda sensasion şəkildə Almaniyanı (2:1) məğlub edərək yarımfinala yüksəlib və nəticədə dördüncü yeri tutub. Həmin millinin qapısını məhz Borislav Mixaylov qoruyub.

2005-ci ildən 2019-cu ilə qədər və 2021-ci ildən 2023-cü ilə qədər o, Bolqarıstan Futbol İttifaqının rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem”in yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb
19:01
Dünya futbolu

“Tottenhem”in yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb

De Dzerbi daha əvvəl İngiltərə Premyer Liqasında çalışıb
Qvardiola Rodri və Bernardonun mümkün gedişindən narahatdır
18:47
Dünya futbolu

Qvardiola Rodri və Bernardonun mümkün gedişindən narahatdır

Silva 2017-ci ildən, Rodri isə 2019-cu ildən bəri “Mançester Siti”də oynayır
Ronaldu Kazemironu “Əl-Nəsr”ə keçməyə razı salmağa çalışır – Marca
18:32
Dünya futbolu

Ronaldu Kazemironu “Əl-Nəsr”ə keçməyə razı salmağa çalışır – Marca

Ronaldu və Kazemiro 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər “Real Madrid”də birlikdə oynayıblar
Hollandın avtomobil kolleksiyası genişlənir - FOTO
18:16
Futbol

Hollandın avtomobil kolleksiyası genişlənir - FOTO

Norveçli hücumçunun avtoparkının dəyəri 10 milyon avroya çatıb
Kosovo millisinin futbolçusu: “Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır”
18:09
Dünya futbolu

Kosovo millisinin futbolçusu: “Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır”

Jetmir Topalli Kosovonun da öz şansını dəyərləndirməyə çalışacağını deyib
Vinisiusun sevgilisi Braziliya millisinin otelində - FOTO
18:01
Futbol

Vinisiusun sevgilisi Braziliya millisinin otelində - FOTO

Ançelotti şəxsən icazə Verdi: ABŞ-da ulduz futbolçuya sürpriz

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi