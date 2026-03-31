“Tottenhem”in yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb

İtaliyalı Roberto De Dzerbi “Tottenhem”in yeni baş məşqçisi olacaq.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Canluka Di Martsioya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu 46 yaşlı menecerlə prinsipial razılığa gəlib və beş illik müqavilənin təfərrüatlarını dəqiqləşdirir. De Dzerbinin Premyer Liqada ən çox maaş alan məşqçilərdən biri olacağı və “Tottenhem”in mövsümün sonunda Çempionşipə düşməməsi halında “böyük maliyyə bonusu” alacağı gözlənilir.
De Dzerbi daha əvvəl İngiltərə Premyer Liqasında çalışıb və orada “Brayton”u çalışdırıb. İtaliyalı mütəxəssisin ən son meneceri 2026-cı ilin fevralında ayrıldığı “Marsel”dir. De Dzerbi həmçinin “Şaxtyor”, “Sassuolo”, “Benevento” və “Palermo”nu da çalışdırıb.
29 martda “Tottenhem Hotspur” bu ilin 14 fevralında təyin olunan və 2025/26 mövsümü üçün komandanın üçüncü meneceri olan baş məşqçi İqor Tudoru istefaya göndərib. Klub daha əvvəl danimarkalı Tomas Frank və avstraliyalı Angelos Postekoqlu ilə yollarını ayırıb.