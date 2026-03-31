Keçmiş klub prezidenti: “Kosovo - Türkiyə matçı səhvlərin bağışlanmayacağı qarşılaşma olacaq”

“Kosovo - Türkiyə matçı çox gərgin keçəcək. Oyunun taleyini ulduz futbolçular həll edə bilərlər”.
Bu sözləri Kosovanın “Liria” klubunun keçmiş prezidenti Rəhman Kiçə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində bu gün Kosovo və Türkiyə yığmaları arasında keçiriləcək final matçı barədə danışarkən deyib.
O, “ay-ulduzlular”ın heyətində çıxış edən futbolçuların Avropanın aparıcı liqalarında oynadığını və bunun böyük üstünlük olduğunu bildirib.
“Türkiyə yığmasındakı futbolçuların əksəriyyəti A Seriyası, La Liqa və Bundesliqa kimi güclü çempionatlarda çıxış edirlər. Kənan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu və Arda Gülər istənilən anda oyunun taleyini dəyişə bilən oyunçulardır. Bu səbəbdən görüşün çox gərgin və bərabər mübarizə şəraitində keçəcəyini düşünürəm”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.
R.Kiçə qarşılaşmanın final xarakteri daşıdığını və səhvlərin bağışlanmayacağı matç olacağını vurğulayıb: “Hər iki komandanın yaxşı oyun nümayiş etdirməsini arzulayırıq. Şansları 50-nin 50-yə qiymətləndirirəm. Nə Türkiyə rahat qələbə qazanacaq, nə də Kosovo böyük hesabla üstün olacaq. Çox güman ki, 1:0 və ya 1:1 hesabı ilə bitən, hətta əlavə vaxta gedə biləcək oyun izləyə bilərik”.
Kosova millisində əsas ümidlərin hücumçu Vedat Muriqi üzərində olduğunu qeyd edən sabiq klub prezidenti doğma meydan amilinin də önəmli rol oynaya biləcəyini söyləyib: “Oyun bizim meydanda keçiriləcək. Stadion süni ot örtüyünə malikdir. Türkiyəli futbolçular belə ot örtüyündə oynamağa çox da öyrəşməyiblər. Bu isə Kosovo yığması üçün müəyyən üstünlük yarada bilər”.
Tanınmış menecerin sözlərinə görə, kosovolılar əvvəlki oyunlardan fərqli olaraq daha ehtiyatlı taktika seçə bilərlər: “Onların pley-offda Slovakiya ilə matçdakı (3:4) kimi açıq futbol oynayacağını düşünmürəm. Böyük ehtimalla, 4-5-1 və ya 4-4-2 sxemi ilə çıxış edəcəklər”.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi edəcəyi dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək.