Manuel Noyer zədədən sonra “Bavariya”nın məşqində iştirak edib

Alman klubunun X sosial media hesabına görə, “Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer Münhen komandasının məşqində iştirak edib.

İdman.Biz bildirir ki, qapıçı bu yaxınlarda sol baldır əzələsindən aldığı zədədən sağalıb.

Noyerdən əlavə, müdafiəçi Rafael Gerreyro da bütün məşqdə iştirak edib, Alfonso Deyvis, Aleksandar Pavloviç və Camal Musiala isə bəzi məşqləri yerinə yetiriblər. “Bavariya”nın ikinci qapıçısı Yonas Urbiq fərdi məşq edib. Qapıçı əvvəllər Almaniya millisində milli komandada olarkən zədə almışdı.

Bu mövsüm Noyer klubun heyətində bütün yarışlarda 29 oyun keçirib, 27 qol buraxıb və 10 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb.

