31 Mart 2026
AZ

“Bavariya” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 Mart 2026 00:18
101
“Bavariya” rəhbərliyi “Mançester Siti”nin hücumçu yarımmüdafiəçisi Filip Fodenə diqqət yetirir.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, Münhen klubu artıq oyunçunun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb. Bu arada, “Mançester Siti” Fodeni “Etihad”da saxlamaq üçün əlindən gələni edir.

“Mançester Siti” rəhbərliyi hazırda Fodenlə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqları intensivləşdirib. “Mançester Siti” “Bavariya”nın marağından xəbərdardır və oyunçunu yeni müqavilə imzalamağa inandırmaqla çətinliklərin qarşısını almağa çalışır.

Foden Mançesterdə qalmağa hazırdır, lakin hazırkı müqaviləsindən daha yaxşı şərtlər tələb edir. Mənbənin məlumatına görə, “Siti” rəhbərliyi onu komandada saxlamaq üçün çox güman ki, ona uyğunlaşacaq.

Filip Foden “Mançester Siti” akademiyasının yetirməsidir və 2017-ci ildə klubun gənclər komandasından kluba qoşulub. O, bu mövsüm “Siti” klubunda 41 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir və Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 80 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

