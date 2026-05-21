21 May 2026
Entoni, Rocers və Martinez Avropa Liqasında mövsümün komandasına seçiliblər

21 May 2026 20:51
Avropa Liqasının mətbuat xidməti X sosial media səhifəsində mövsümün komandasını dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, builki Avropa Liqasının finalında “Aston Villa” ilə “Frayburq” qarşılaşıb. İngilis klubu Almaniya komandasını 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

Qapıçı: Emiliano Martinez (Aston Villa).

Müdafiəçilər: Viktor Qomez (Braqa), Mattias Ginter (Frayburq), Morato (Nottingem Forest), Oskar Minqeza (Selta Viqo).

Yarımmüdafiəçilər: Con Makginn (Aston Villa), Maksimilian Eqgeşteyn (Frayburq), Morqan Rocers (Aston Villa).

Hücumçular: Entoni (Betis), Emiliano Buendia (Aston Villa), İqor Jezus (Nottingem Forest).

