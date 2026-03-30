Səudiyyə Ərəbistanı klubu Skott Maktomineyə yüksək maaş təklif edib

Adı açıqlanmayan Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası klubu "Napoli"nin yarımmüdafiəçisi Skott Maktomineyə böyük maaş təklif edib.
İnsayderin məlumatına görə, italyan yarımmüdafiəçi təklifi rədd edib. Şotlandiyalı hazırkı klubu ilə müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq niyyətindədir.
Bu mövsüm Skott Maktominey klubun heyətində bütün yarışlarda 36 oyunda iştirak edib, 11 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.