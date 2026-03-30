30 Mart 2026 21:40
Skaloni Messinin Zambiya ilə oyunda iştirakını təsdiqləyib

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni Lionel Messinin Zambiya ilə yoldaşlıq oyununda iştirak edəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz-in ESPN-ə istinadən verdiyi məlumata görə, matç 1 apreldə keçiriləcək.

Skaloni qeyd edib ki, komanda Mavritaniya ilə əvvəlki 2:1 hesablı qələbə ilə başa çatan oyundan dərs çıxarıb.

Məşqçi bildirib ki, “Bu, oyunçuların oyunun uğursuz olduğunu anlamaları üçün yaxşı əlamətdir. Keçən dəfə komanda deyildik. Bu, səviyyəmizi qiymətləndirmək üçün bir fürsətdir və ümid edirik ki, bu, təcrid olunmuş bir hadisə olub”.
Messi Mavritaniya ilə oyunun ikinci hissəsində meydana çıxıb.

2026-cı il dünya çempionatında Argentina Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə qarşılaşacaq J qrupunda mübarizə aparacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib
21:22
Futbol

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib - VİDEO

Millimiz Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Atletiko Madrid” “Arsenal"ın iki hücumçusu ilə maraqlanır
21:14
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” “Arsenal"ın iki hücumçusu ilə maraqlanır

Bu mövsüm Qabriel Jesus klubun heyətində bütün yarışlarda 21 oyuna çıxıb
Kunde və Balde “Atletiko Madrid”lə matçda oynaya biləcəklər
20:42
Dünya futbolu

Kunde və Balde “Atletiko Madrid”lə matçda oynaya biləcəklər

Hazırda La Liqa turnir cədvəlinə 73 xalla “Barselona” başçılıq edir
“Arsenal” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır
20:25
Dünya futbolu

“Arsenal” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır

“Real Madrid” İngiltərə Premyer Liqası klublarından bir neçə təklif alıb
“Bavariya” Rafael Gerreyronun yayda komandadan ayrılacağını açıqlayıb
20:10
Dünya futbolu

“Bavariya” Rafael Gerreyronun yayda komandadan ayrılacağını açıqlayıb

Gerreyro “Bavariya”da 89 oyun keçirib
Holand nadir “Maybach Virgil Abloh” avtomobilini 460 min avroya alıb
19:54
Dünya futbolu

Holand nadir “Maybach Virgil Abloh” avtomobilini 460 min avroya alıb - FOTO

Holand üçün bu cür alışlar qeyri-adi deyil

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib
21:22
Futbol

Azərbaycan “FIFA Series-2026” turnirində qalib gəlib - VİDEO

Millimiz Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi