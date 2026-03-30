Skaloni Messinin Zambiya ilə oyunda iştirakını təsdiqləyib

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni Lionel Messinin Zambiya ilə yoldaşlıq oyununda iştirak edəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz-in ESPN-ə istinadən verdiyi məlumata görə, matç 1 apreldə keçiriləcək.
Skaloni qeyd edib ki, komanda Mavritaniya ilə əvvəlki 2:1 hesablı qələbə ilə başa çatan oyundan dərs çıxarıb.
Məşqçi bildirib ki, “Bu, oyunçuların oyunun uğursuz olduğunu anlamaları üçün yaxşı əlamətdir. Keçən dəfə komanda deyildik. Bu, səviyyəmizi qiymətləndirmək üçün bir fürsətdir və ümid edirik ki, bu, təcrid olunmuş bir hadisə olub”.
Messi Mavritaniya ilə oyunun ikinci hissəsində meydana çıxıb.
2026-cı il dünya çempionatında Argentina Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə qarşılaşacaq J qrupunda mübarizə aparacaq.