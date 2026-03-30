De Dzerbi “Tottenhem”in yeni baş məşqçisi olacaq - Şira

İtaliyalı Roberto De Dzerbi “Tottenhem Hotspur”un yeni baş məşqçisi olacaq.

Bu barədə insayder Nikolo Şira sosial media platforması X-də məlumat verib. Mənbənin məlumatına görə, mütəxəssisin London klubu ilə müqaviləsi beş illik olacaq. De Dzerbi və “Tottenhem” hazırda məşqçilər heyətinin formalaşdırılması üzərində işləyirlər.

De Dzerbi əvvəllər İngiltərə Premyer Liqasında çalışıb və orada “Brayton”u çalışdırıb. İtaliyalı mütəxəssisin ən son meneceri 2026-cı ilin fevralında ayrıldığı “Marsel”dir. De Dzerbi həmçinin “Şaxtyor”, “Sassuolo”, “Benevento” və “Palermo”nu da çalışdırıb.

29 martda “Tottenhem Hotspur” bu ilin 14 fevralında təyin olunan və 2025/26 mövsümü üçün komandanın üçüncü meneceri olan baş məşqçi İqor Tudoru istefaya göndərib. Klub daha əvvəl danimarkalı Tomas Frank və avstraliyalı Angelos Postekoqlu ilə yollarını ayırıb.

