Eros Ramazzotti: “Yıldız yaxşı oğlandır, onda Del Pyeronun qətiyyətini görürəm”

“Yuventus”un azarkeşi, italyan müğənni Eros Ramazzotti sevimli komandasının keçmiş oyunçuları ilə bağlı xatirələrini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, müğənni hazırkı heyətdəki ən yaxşı oyunçulardan birinin adını da çəkib.

“Vialli yadıma düşür. Canluka çox maraqlı biri idi. Təəssüf ki, çox erkən dünyasını dəyişdi, amma o, əbədi olaraq ürəyimdə qalacaq. Çempionlar Liqasını qazandığımız il o, hər şeyi lentə alırdı. O qədər çox hekayə var ki...

Del Pyero və digər oyunçularla palçıqda oynanılan matçları xatırlayanda hələ də bədənim ürpəşor, sanki həyətdə oynayan uşaqlar idilər. Bu ustaları bugünkü orta səviyyəli oyunçularla müqayisə etmək olmaz, indikilər çox qazanır və inanılmaz dərəcədə gülməlidirlər. Hətta Zidanı palçığa bulaşmış vəziyyətdə görmüşəm - əsl mənzərə idi. Zizu kimisi bir daha olmayacaq - o cür bacarıqlı və güclü bir insan.

Vaxtaşırı Kənana (Yıldız) yazıram. O, yaxşı oğlandır və Del Pyeronun əzmkarlığını və qətiyyətini onda görürəm, bu keyfiyyətlər gənc oyunçularda getdikcə daha çox çatışmır. Ale və Kənanın oyun tərzləri fərqlidir, amma onlar eyni həvəsi bölüşürlər. “Yuventus” Yıldız kimi 11 oyunçudan ibarət heyətə sahib olsa, yaxşı olardı”, - deyə “La Gazzetta dello Sport” qəzeti Ramazzottidən sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Devid Bekhem İngiltərənin DÇ-2026-cdakı perspektivlərinə toxunub
02:13
Dünya futbolu

Devid Bekhem İngiltərənin DÇ-2026-cdakı perspektivlərinə toxunub

Dünya çempionatı bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib
01:53
Dünya futbolu

Dominik Szoboszlai ESPN tərəfindən “Liverpul”un ən dəyərli oyunçusu seçilib

Tədqiqatda Opta və Gradient Sports analitik portallarının məlumatlarından istifadə olunub
“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir
01:16
Dünya futbolu

“Leypsiq” Diomande üçün 100 milyon avro tələb edir

Alman komandası hesab edir ki, yüksək qiymət klubların hücumçu ilə maraqlanmasının qarşısını ala bilər
Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb
00:54
Dünya futbolu

Kazemiro “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

Kazemiro 2026-cı ilin yayında müqaviləsi başa çatdıqda “Mançester Yunayted”dən ayrılacaq
“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər
28 Mart 23:57
Dünya futbolu

“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər

Xoselunun “Əl-Qarafa” klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır
Klopp “Liverpul” və “Borussiya” əfsanələri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda iştirak edib
28 Mart 23:38
Dünya futbolu

Klopp “Liverpul” və “Borussiya” əfsanələri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda iştirak edib

Alman məşqçi mersisaydlıların baş məşqçisi vəzifəsini yerinə yetirib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib