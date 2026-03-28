“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər

“Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Xoselu Avropa qitəsinə qayıda bilər.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Matteo Moretto yazıb.
Məlumata görə, İspaniya millisinin keçmiş hücumçusu ilə bir neçə klub maraqlanır. Onun Qətərin “Əl-Qarafa” klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır və bundan sonra o, azad agent olacaq.
Buna görə də, “Real Madrid”lə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi istənilən klubla pulsuz transferlə müqavilə imzalaya bilər. Mənbənin məlumatına görə, Xoselu karyerasının növbəti mərhələsi ilə bağlı yaxın həftələrdə qərar verəcək.
Bu mövsüm Xoselu klubun heyətində bütün yarışlarda 22 oyunda doqquz qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.