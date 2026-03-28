Cerrard Bouenin “Liverpul”da Salahı əvəz edə biləcəyinə şübhə edir

28 Mart 2026 18:39
Cerrard Bouenin “Liverpul”da Salahı əvəz edə biləcəyinə şübhə edir

“Liverpul”un keçmiş yarımmüdafiəçisi və kapitanı Stiven Cerrard “Vest Hem”in cinah oyunçusu Cerrod Bouenin bu yay “qırmızılar”dan ayrılacağı gözlənilən 33 yaşlı cinah oyunçusu Məhəmməd Salahı əvəz edə biləcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, Salah və “Liverpul” mövsümün sonunda ayrılacaqlarını açıqlayıblar.

“Boueni çox bəyənirəm və düşünürəm ki, o, yüksək keyfiyyətli oyunçudur, amma əmin deyiləm ki, onu əvəz edəcək səviyyədədir", - deyə Cerrard bildirib.

Bu mövsüm Bouen bütün yarışlarda 34 oyunda iştirak edib, 10 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

