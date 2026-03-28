Fermin Lopes Avropanın ən məhsuldar yarımmüdafiəçisidir

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopes Avropada öz mövqeyində ən məhsuldar oyunçu olub.
İdman.Biz-in “The Touchline”a istinadən verdiyi məlumata görə, 22 yaşlı futbolçu İspaniyanın Serbiya ilə 1:0 hesablı yoldaşlıq oyununda 16-cı dəqiqədə Mikel Oyarsabala ötürmə edərək məhsuldar ötürmə edib.
Bu, Lopesin mövsümün əvvəlindən bəri vurduğu qolların sayını 29-a çatdırır ki, bu da Avropadakı bütün yarımmüdafiəçilər arasında ən yüksək göstəricidir.
Reytinqdə ikinci yeri 28 məhsuldar ötürmə ilə “Mançester Yunayted”in oyunçusu Bruno Fernandes tutur.