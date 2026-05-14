“Lids” “RB Leypsiq”in hücumçusunu transfer etməyə yaxındır

İngiltərənin “Lids Yunayted” klubu qarşıdan gələn yay transfer pəncərəsində hazırda “Yuventus”da icarədə olan “RB Leypsiq” hücumçusu Lua Opendanı transfer etmək üçün əsas namizəd kimi ortaya çıxıb.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mövsümün məyusedici anlarından biri olan “RB Leypsiq”dən “Qoca sinyora”ya keçidi ilə yadda qalan 26 yaşlı belçikalı hücumçu müntəzəm oyun vaxtı artırmaq üçün klubdan ayrılmağa hazırdır. Openda İtaliyada məşqçi Luçano Spalletti ilə yola gedə bilməyib və 34 matçda cəmi iki qol vurub. Nəticədə, “Yuventus” oyunçunu satmaq və ya icarəyə vermək üçün variantları fəal şəkildə araşdırır.
“Lids” rəhbərliyi hücumçuya yüksək maaş təklif etməyə hazırdır və məcburi satın alma bəndi ilə icarəyə götürməyi düşünür. Opendanın özü artıq İngiltərəyə keçməyə razılıq verib; o, əsas komandada müntəzəm oynamaq perspektivi ilə maraqlanır.