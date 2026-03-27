28 Mart 2026
“Bu divar mənə çox zərər verib” - Holand Noyer haqqında

27 Mart 2026 23:45
“Bu divar mənə çox zərər verib” - Holand Noyer haqqında

“Bavariya”nın mətbuat xidməti sosial media səhifəsində “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holandın Manuel Noyerin adını eşidəndə ilk ağla gələn şeylə bağlı suala cavabını paylaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, Noyer 27 mart cümə günü 40 yaşını qeyd edir.

“O, mənə çox zərər verən və tez-tez bir-birimizlə oynadığımız zaman zərbələrimin çoxunu dəf edən divardır. O, şübhəsiz ki, oyunu indiyə qədər oynamış ən yaxşı qapıçılardan biridir!” - Holand yazıb.

Noyer 2011-ci ildən bəri Münhen klubunda oynayır. Bu müddət ərzində qapıçı bütün yarışlarda 590 oyun keçirib, 486 qol buraxıb və 275 dəfə qapısını quru saxlayıb. Almaniyada Holand 2020-ci ildən 2022-ci ilə qədər “Borussiya Dortmund”da oynayıb.

