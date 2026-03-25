25 Mart 2026
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində iştirak edəcək

25 Mart 2026 12:31
Bu gün Türkiyənin Antalya şəhərində parataekvondo üzrə Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turniri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ölkəmizi turnirdə K-44 kateqoriyasında kişi idmançılarımızdan Sabir Zeynalov (58 kq), Amin Əliyev (63 kq), Amin Şıxalıyev (63 kq), İmaməddin Xəlilov (70 kq) və Orxan Cəfərov (80 kq), qadınlardan isə Səmayə Həsənova (47 kq) təmsil edəcək.

Turnir Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandırır.

Milli komandamız yarışa baş məşqçi Fərid Tağızadə və komandanın böyük məşqçisi Yaşar Səfərov rəhbərlik edəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan taekvondoçuları tarixi uğur qazanıblar
24 Mart 23:46
Taekvondo

Azərbaycan taekvondoçuları tarixi uğur qazanıblar

Taekvondoçularımız ilk dəfə böyüklər arasında rəsmi yarışda pumse üzrə qızıl medal qazanıblar
Azərbaycan taekvondoçları “Belgian Open” beynəlxalq turnirində 5 medal qazanıblar
23 Mart 20:12
Taekvondo

Azərbaycan taekvondoçları “Belgian Open” beynəlxalq turnirində 5 medal qazanıblar - FOTO

Nilufər Borci bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb
“Taekvondomuzun sabahı mütləq var” - İlkin Şahbazovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
23 Mart 15:11
Taekvondo

“Taekvondomuzun sabahı mütləq var” - İlkin Şahbazovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Gənclər üzrə baş məşqçi Böyüklər yığmasındakı böhran və nəsil dəyişikliyi barədə danışıb
Taekvondo üzrə “Belgian Open” beynəlxalq turniri keçiriləcək
19 Mart 16:43
Taekvondo

Taekvondo üzrə “Belgian Open” beynəlxalq turniri keçiriləcək

Milli komandanın məşqçiləri Fəridə Əzizova və Ayxan Tağızadədir
“Valideynlər uşaqları taekvondoya sadəcə telefondan uzaqlaşdırmaq üçün gətirirlər” - Səbuhi Zülfüqarovun İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏSİ
3 Mart 17:18
Taekvondo

“Valideynlər uşaqları taekvondoya sadəcə telefondan uzaqlaşdırmaq üçün gətirirlər” - Səbuhi Zülfüqarovun İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏSİ

U12-U14 millisinin baş məşqçisi uşaq idmanında motivasiya böhranı və məşqçilərə təzyiqlərdən danışıb
Taekvondoçularımız beynəlxalq turnirdə yeddi medal qazandılar
3 Mart 16:33
Taekvondo

Taekvondoçularımız beynəlxalq turnirdə yeddi medal qazandılar

“Azəri” Taekvondoçuları Kişineuda uğur qazandı

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb