Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək

28-30 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdman-sağlamlıq klubunda (FHN İSK) taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, üç gün davam edəcək yarışda paytaxt və müxtəlif bölgələrdən 70 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən ümumilikdə 554 idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq.
Birincilikdə 2012, 2013 və 2014-cü il təvəllüdlü oğlan və qız idmançılar iştirak edəcəklər.
Oğlanlar arasında çəki dərəcələri 33 kq, 37 kq, 41 kq, 45 kq, 49 kq, 53 kq, 57 kq, 61 kq, 65 kq və +65 kq, qızlar arasında isə 29 kq, 33 kq, 37 kq, 41 kq, 44 kq, 47 kq, 51 kq, 55 kq, 59 kq və +59 kq təşkil edir.
Qeyd edək ki, yarışın bütün görüşləri Azərbaycan Taekvondo Federasiyası rəsmi “YouTube” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
Azarkeşlər və idmansevərlər üçün arenaya giriş sərbəstdir.