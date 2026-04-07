AZ

Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO

Taekvondo
Xəbərlər
7 Aprel 2026 16:03
138
Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO

Azərbaycanı Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təşkil olunacaq taekvondo üzrə gənclər arasında dünya birinciliyində 15 idmançı təmsil edəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyası məlumat yayıb.

Heyətdə 10 oğlan və 5 qız idmançı yer alıb.

Turnirdə Rasim Xəlilov (45 kq), İlyas Hətəmli (48 kq), Novruz Əliyev (51 kq), Elmir Səlimov (55 kq), Məhəmməd Həsənov (59 kq), Çingiz Həsənov (63 kq), Həsən Əlizadə (68 kq), Adil Kazımlı (73 kq), İsrafil Nəcəfov (78 kq), Allahverdi Məmmədov (+78 kq), Ləman Manafova (42 kq), Nilufər Borci (49 kq), Gülay Əliyeva (52 kq), Fatimə Həsənova (55 kq) və Türkan Yuniszadə (59 kq) mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, dünya birinciliyi aprelin 12–17-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

