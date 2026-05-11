11 May 2026
AZ

Azərbaycan parataekvondoçusu Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

Taekvondo
Xəbərlər
11 May 2026 20:24
103
Azərbaycan parataekvondoçusu Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

Almaniyanın Münhen şəhərində Parataekvondo üzrə Avropa çempionatına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qitə çempionatının ilk günündə K44 kateqoriyasında 58 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Sabir Zeynalov 1/4 finalda Polşadan olan Kasjan Mikolajczak üzərində qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib.

Yarımfinal mərhələsində Türkiyə təmsilçisi Ali Can Özcan zədə səbəbindən döyüşə çıxmadığı üçün Azərbaycan təmsilçisi finala vəsiqə qazanıb.

Finalda isə israilli Asaf Yasur ilə qarşılaşan Sabir Zeynalov son raundda məğlub olub və bununla da karyerasında ilk dəfə parataekvondo üzrə Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Taekvondoçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq
9 May 12:17
Taekvondo

Taekvondoçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Yarış mayın 11-dən 14-dək Almaniyanın Münhen şəhərində keçiriləcək
Azərbaycan taekvondoçuları Gürcüstandakı turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO
5 May 12:49
Taekvondo

Azərbaycan taekvondoçuları Gürcüstandakı turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO

Yeniyetmə taekvondoçularımızdan uğurlu çıxış
Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək
27 Aprel 10:32
Taekvondo

Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək

Yarış üç gün davam edəcək
Gürcüstanlı soydaşımız qızıl medal qazanıb
12 Aprel 11:39
Taekvondo

Gürcüstanlı soydaşımız qızıl medal qazanıb

Əbülfəz Məmmədov 48 kiloqram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini məğlub edib
“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək
8 Aprel 15:51
Paris-2024

“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək

Tədbir sabah, saat 12:00-da MOK-un inzibati binasında baş tutacaq
Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO
7 Aprel 16:03
Taekvondo

Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO

Heyətdə 10 oğlan və 5 qız idmançı yer alıb

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək