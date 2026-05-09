9 May 2026
AZ

Taekvondoçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Taekvondo
Xəbərlər
9 May 2026 12:17
195
Taekvondoçularımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

11-14 may tarixlərində Almaniyanın Münhen şəhərində taekvondo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarışda iştirak edəcək Azərbaycan milli komandası artıq Almaniyaya yola düşüb.

Komanda Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının vitse-prezidenti Niyaməddin Paşayev, milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, həmçinin məşqçilər Günay Zeynalova və Səbuhi Zülfüqarovun rəhbərliyi ilə Avropa çempionatında iştirak edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan taekvondoçuları Gürcüstandakı turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO
5 May 12:49
Taekvondo

Azərbaycan taekvondoçuları Gürcüstandakı turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO

Yeniyetmə taekvondoçularımızdan uğurlu çıxış
Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək
27 Aprel 10:32
Taekvondo

Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək

Yarış üç gün davam edəcək
Gürcüstanlı soydaşımız qızıl medal qazanıb
12 Aprel 11:39
Taekvondo

Gürcüstanlı soydaşımız qızıl medal qazanıb

Əbülfəz Məmmədov 48 kiloqram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini məğlub edib
“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək
8 Aprel 15:51
Paris-2024

“Paris-2024” medalları yenilənib: MOK-da təqdimat mərasimi keçiriləcək

Tədbir sabah, saat 12:00-da MOK-un inzibati binasında baş tutacaq
Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO
7 Aprel 16:03
Taekvondo

Gənc taekvondoçularımız dünya birinciliyində medal uğrunda döyüşəcək - FOTO

Heyətdə 10 oğlan və 5 qız idmançı yer alıb
Yeniyetmə taekvondoçular arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək
1 Aprel 13:34
Taekvondo

Yeniyetmə taekvondoçular arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək

Yarışa giriş sərbəstdir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub