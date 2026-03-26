Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

26 Mart 2026 17:46
Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” klubu Timoteuş Puxaçın transfer hüquqlarını tam şəkildə əldə etmək niyyətindədir.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, futbolçunun transferi ilə bağlı hazırda danışıqlar aparılır. İcarə müqaviləsində qeyd olunan şərtə əsasən, 600 min avro qarşılığında oyunçunun birdəfəlik transferi mümkündür. Lakin “Sabah” bu məbləğin azaldılması üçün Almaniya klubu ilə razılıq əldə etməyə çalışır.

Razılaşma baş tutacağı təqdirdə, T.Puxaçla uzunmüddətli müqavilə imzalanması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı futbolçu mövsümün əvvəlində Almaniyanın “Holşteyn Kil” klubundan icarə əsasında “Sabah”a keçib.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Bu, xarici skautlara özünü göstərmək üçün şansdır" - Oruc Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
17:30
Futbol

"Bu, xarici skautlara özünü göstərmək üçün şansdır" - Oruc Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

U-21 millisinin yarımmüdafiəçisi Portuqaliya ilə oyun öncəsi danışdı
“Kəpəz” legioner futbolçu ilə müqaviləni ləğv edib
16:58
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” legioner futbolçu ilə müqaviləni ləğv edib

Donqo Kresus Donald ötən ilin avqustunda “Kəpəz”ə keçmişdi
AFFA hakimi təhqir edən futbolçunu cəzalandırıb
16:31
Azərbaycan futbolu

AFFA hakimi təhqir edən futbolçunu cəzalandırıb

AFFA İntizam Komitəsinin iclası keçirilib
“Şəfa”nı yenilməz edən baş məşqçi yola salınır
15:41
Futbol

“Şəfa”nı yenilməz edən baş məşqçi yola salınır

Yeni baş məşqçi ilə razılıq əldə edilib
Rəşad Eyyubov: “Əsas məqsədimiz oyunçuları A milliyə hazırlamaqdır” - VİDEO
14:25
Futbol

Rəşad Eyyubov: “Əsas məqsədimiz oyunçuları A milliyə hazırlamaqdır” - VİDEO

O, taktiki hazırlıqdan da söz açıb
Elmar Baxşıyev: “Kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”
13:41
Futbol

Elmar Baxşıyev: “Kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək