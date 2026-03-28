28 Mart 2026
“Atletiko Madrid” Qrizmannın yerinə üç namizəd müəyyənləşdirib

28 Mart 2026 01:13
“Atletiko Madrid” Qrizmannın yerinə üç namizəd müəyyənləşdirib

“Atletiko Madrid” MLS klubu “Orlando Siti” ilə müqavilə imzalayan hücumçu Antuan Qrizmannın yerinə üç namizəd müəyyənləşdirib.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.

İspan klubu PSJ-nin oyunçusu Li Kan İni transfer etməyi düşünür. “Atletiko” həmçinin “Marsel”dən Meyson Qrinvud və “Barselona”dan Ferran Torreslə də maraqlanır.

“Atletiko” rəhbərliyi koreyalı futbolçuya dar məkanlarda müdafiəni pozmaq bacarığı və hücumçularla sinerjisi ilə diqqət çəkir. Qrinvud İspaniya liqasında son nöqtəni qoya bilmə qabiliyyətini, tempi və təcrübəsini birləşdirir, Torres isə birdən çox mövqeyi əhatə edə bilən çox yönlü oyunçudur.

“Orlando Siti” Qrizmannın transferini 24 martda elan edib. Onun müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayında başa çatacaq. Müqavilə 2027/2028 mövsümünün sonuna qədər qüvvədə olacaq və daha bir il uzadıla bilər.

