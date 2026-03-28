“Barselona” zədələnmiş Rafinyanın sağalma müddətini açıqlayıb

“Barselona”nın hücumçu Rafinyanın Braziliya milli komandasında beynəlxalq oyunlarda iştirak edərkən aldığı zədə ilə bağlı açıqlama yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rafinya Fransa ilə yoldaşlıq oyununda (1:2) fasilədə əvəzlənib.
“Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) tərəfindən aparılan tibbi müayinələr nəticəsində təsdiqləndiyi kimi, Rafinya Braziliya-Fransa matçında yaşadığı narahatlıqdan sonra sağ bud əzələsindən zədə alıb.
Rafinya lazımi müalicəyə başlamaq üçün “Barselona”ya qayıdıb. Gözlənilən sağalma müddəti beş həftədir”, - “blauqrana” X sosial media səhifəsindəki açıqlamasında yazıb.