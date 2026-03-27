Andrey Şevçenko Ukraynanın DÇ-2026-nın seçmə mərhələsindən kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib

Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) prezidenti Andrey Şevçenko milli komandanın 2026-cı il Dünya çempionatı seçmə mərhələsinin yarımfinal pley-off matçında İsveçə məğlubiyyətindən sonra çıxış edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 3:1 hesabı ilə İsveçin xeyrinə bitib.
"Ukrayna milli komandasına dəstək olduqları üçün azarkeşlərə təşəkkür etmək istəyirəm. Turun məqsədi əldə olunmadığı üçün nəticədən narazıyıq. İndi komanda ikinci matçda yaxşı oynamalı, xarakter və əzmkarlıq göstərməlidir. Albaniya ilə oyundan sonra seçmə mərhələnin tam təhlilini aparacaq, baş məşqçi ilə danışacaq və milli komandanın gələcəyinin lehinə qərar verəcəyik", - deyə UAF mətbuat xidməti Şevçenkonun sözlərini sitat gətirib.
İsveç milli komandası son pley-off mərhələsinə yüksəlib və orada Polşa ilə qarşılaşacaq.