Andrey Şevçenko Ukraynanın DÇ-2026-nın seçmə mərhələsindən kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib

27 Mart 2026 19:08
Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) prezidenti Andrey Şevçenko milli komandanın 2026-cı il Dünya çempionatı seçmə mərhələsinin yarımfinal pley-off matçında İsveçə məğlubiyyətindən sonra çıxış edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 3:1 hesabı ilə İsveçin xeyrinə bitib.

"Ukrayna milli komandasına dəstək olduqları üçün azarkeşlərə təşəkkür etmək istəyirəm. Turun məqsədi əldə olunmadığı üçün nəticədən narazıyıq. İndi komanda ikinci matçda yaxşı oynamalı, xarakter və əzmkarlıq göstərməlidir. Albaniya ilə oyundan sonra seçmə mərhələnin tam təhlilini aparacaq, baş məşqçi ilə danışacaq və milli komandanın gələcəyinin lehinə qərar verəcəyik", - deyə UAF mətbuat xidməti Şevçenkonun sözlərini sitat gətirib.

İsveç milli komandası son pley-off mərhələsinə yüksəlib və orada Polşa ilə qarşılaşacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“FIFA Series – 2026”: Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
20:15
Futbol

“FIFA Series – 2026”: Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvilidir
“Çelsi” Strahinya Pavloviclə maraqlanır
20:09
Dünya futbolu

“Çelsi” Strahinya Pavloviclə maraqlanır

Serbiyalı müdafiəçi bu mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb
“Atletiko” Dieqo Simeone ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır - AS
19:23
Dünya futbolu

“Atletiko” Dieqo Simeone ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır - AS

Simeone 2011-ci ilin dekabr ayından bəri Madrid klubuna rəhbərlik edir
Foden yaxın aylarda “Mançester Siti”dən ayrılmağa hazırdır
18:52
Dünya futbolu

Foden yaxın aylarda “Mançester Siti”dən ayrılmağa hazırdır

Hücumameyilli yarımmüdafiəçi Filip Foden 2027-ci ilin yayında başa çatacaq müqavilə məsələsi həll olunmazsa, yaxın aylarda “Mançester Siti”dən ayrılmağa hazırdır. İdman.Biz bu barədə “Football Insider”ə istinadən məlumat verir.

Baş məşqçi İran komandasından FIFA-ya şikayət etdi
18:11
Futbol

Baş məşqçi İran komandasından FIFA-ya şikayət etdi

“İstiqlal”dan göndərilən Rikardu Sapintu müqaviləsindəki bütün məbləği və əlavə bonusları istəyir
Yeni Kaledoniya millisinin hədiyyəsi meydanda gərginlik yaradıb - FOTO
17:36
Futbol

Yeni Kaledoniya millisinin hədiyyəsi meydanda gərginlik yaradıb - FOTO

Ruh qorxusu olan Yamayka kapitanı hədiyyəni cadu hesab edib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq