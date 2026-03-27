Brahim Diaz Afrika Kubokunun finalında penaltini vurmadığına görə az qala döyüləcəkmiş

Afrika Kuboku finalından sonra Mərakeş millisinin paltardəyişmə otağında az qala dava olacaqmış.
İdman.Biz bildirir ki, Seneqal finalda əlavə vaxtda Mərakeşi 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Əlavə vaxtın 24-cü dəqiqəsində Brahim Diaz penalti zərbəsini yerinə yetirib və Seneqalın qapıçısı Eduard Mendi topu tutub. Zərbə penalti ilə bağlı uzun mübahisədən sonra baş verib və Seneqalın oyunçuları meydanı tərk edib.
Mart ayında Afrika Futbol Konfederasiyası Seneqala meydanı tərk etdiyinə görə texniki cəza verib və Mərakeşi qalib elan edib.
“Bir çox oyunçu o vaxt [Brahimə] qəzəbli idi və soyunma otağındakı atmosfer çox gərgin idi. Bəziləri Brahimlə dava etməyə çalışıb, amma onları ayırıblar. Onlar az qala dava edəcəkdilər”, - jurnalist və Mərakeş futbol mütəxəssisi Səid Amdaa bildirib.
“Hamı məyus idi. Çoxları ona qəzəbli idi, baxmayaraq ki, bəziləri onu müdafiə etdi. İnsanlar onun niyə belə etdiyini düşünürdülər”, - “Afrika Futbolunun Tarixi” kitabının müəllifi Səid Əl-Abadi deyib.