Brahim Diaz Afrika Kubokunun finalında penaltini vurmadığına görə az qala döyüləcəkmiş

27 Mart 2026 08:13
Afrika Kuboku finalından sonra Mərakeş millisinin paltardəyişmə otağında az qala dava olacaqmış.

İdman.Biz bildirir ki, Seneqal finalda əlavə vaxtda Mərakeşi 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Əlavə vaxtın 24-cü dəqiqəsində Brahim Diaz penalti zərbəsini yerinə yetirib və Seneqalın qapıçısı Eduard Mendi topu tutub. Zərbə penalti ilə bağlı uzun mübahisədən sonra baş verib və Seneqalın oyunçuları meydanı tərk edib.

Mart ayında Afrika Futbol Konfederasiyası Seneqala meydanı tərk etdiyinə görə texniki cəza verib və Mərakeşi qalib elan edib.

“Bir çox oyunçu o vaxt [Brahimə] qəzəbli idi və soyunma otağındakı atmosfer çox gərgin idi. Bəziləri Brahimlə dava etməyə çalışıb, amma onları ayırıblar. Onlar az qala dava edəcəkdilər”, - jurnalist və Mərakeş futbol mütəxəssisi Səid Amdaa bildirib.

“Hamı məyus idi. Çoxları ona qəzəbli idi, baxmayaraq ki, bəziləri onu müdafiə etdi. İnsanlar onun niyə belə etdiyini düşünürdülər”, - “Afrika Futbolunun Tarixi” kitabının müəllifi Səid Əl-Abadi deyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq
09:20
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq

Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq
Bruno Fernandeş Tonalinin “Mançester Yunayted”ə keçidini dəstəkləyib
09:08
Dünya futbolu

Bruno Fernandeş Tonalinin “Mançester Yunayted”ə keçidini dəstəkləyib

Klub kapitan Bruno Fernandeslə Tonalini transfer etmək barədə məsləhətləşib
Klopp Salahın “Liverpul”dan ayrılmaq qərarına münasibət bildirib
07:12
Dünya futbolu

Klopp Salahın “Liverpul”dan ayrılmaq qərarına münasibət bildirib

Salah və “Liverpul” mövsümün sonunda ayrılacaqlarını elan ediblər
Konseysao “Liverpul”un onunla maraqlandığı barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib
06:15
Dünya futbolu

Konseysao “Liverpul”un onunla maraqlandığı barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

Oyunçunun "Yuventus"la hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir
Sərdar Azmunun İrandakı əmlakı müsadirə olunacaq
05:11
Dünya futbolu

Sərdar Azmunun İrandakı əmlakı müsadirə olunacaq

Gülüstan əyalətinin baş prokuroru Azmunun əmlaklarının müsadirəsinə başlandığını elan edib
Robert Levandovski millidə 89-cu qolunu vurub
04:10
Dünya futbolu

Robert Levandovski millidə 89-cu qolunu vurub

“Barselona”nın hücumçusu bu kateqoriyada dünyada beşinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir