27 Mart 2026
“Liverpul” “Everton”un hücumçusunu Salahın yerinə transfer etməyi düşünür

27 Mart 2026 00:13
“Liverpul” mövsümün əvvəlindən “Everton”un cinah oyunçusu İlimane Ndiayeni izləyir.

İdman.Biz bildirir ki, “qırmızılar” 26 yaşlı futbolçunu yayda klubdan ayrılacaq qanad oyunçusu Məhəmməd Salahın yerinə namizəd kimi görür.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted” Ndiaye üçün mübarizə apara bilər. “Qırmızılar” seneqallı futbolçunu hücumçu Coşua Zirkzeenin əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirir.

Ndiaye bu mövsüm bütün turnirlərdə 27 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

