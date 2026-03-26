ESPN, Rodrinin gələcəyi ilə bağlı “Siti”nin mövqeyini açıqlayıb

“Mançester Siti” İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi, Pep Qvardiolanın komandasının əsas oyunçusu Rodrini heyətində saxlamaq istəyir.
İdman.Biz bu barədə ESPN-ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, klub 29 yaşlı futbolçunun 2024-cü ilin sentyabrında aldığı ciddi zədə səbəbindən təxirə salınan yeni müqavilə ilə bağlı danışıqları bərpa etmək niyyətindədir. Vurğulanır ki, “Mançester Siti” Rodrini La Liqada karyerasını başa vurmaq üçün İspaniyaya qayıtmağa hazır olduğunu çoxdan bilir.
Daha əvvəl Rodri müsahibəsində “Real Madrid”ə keçmə ehtimalından bəhs etmişdi.
Yarımmüdafiəçi 2019-cu ildən “Mançester Siti”də çıxış edir. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 65 milyon avrodur.