Eduardo Kamavinqa “Arsenal”a təklif edilib

“Arsenal” “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa ilə bağlı təklif alıb.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, hazırda “Liverpul” fransız oyunçuya ən çox maraq göstərir. Mersisaydlılar Kamavinqanın komandası ilə iki raund danışıqlar aparıblar, lakin bu, “Real Madrid”lə dərhal birbaşa danışıqların aparılacağına zəmanət vermir.
Vurğulanır ki, London klubu yalnız Kamavinqanın uyğun olduğuna tam əmin olduqları təqdirdə müqavilə imzalamağa razı olacaq. “Arsenal”ın hazırda “başqa prioritetləri var”. “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi isə öz növbəsində yalnız Çempionlar Liqasında yarışan bir komandaya keçməyə hazırdır.