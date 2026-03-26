PSJ və “Milan” Reşfordu transfer edə bilər

“Barselona” hücumçu Markus Reşfordu “Mançester Yunayted”dən 30 milyon avroya transfer etməyin mümkünlüyünü şübhə altına alır.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən bildirir.
İngilis cinah oyunçusu ötən yay Kataloniya klubuna icarəyə verilib.
Mənbənin məlumatına görə, “Barselona” maliyyə vəziyyətinə görə Reşfordu almaq ehtiyacından əmin deyil. Bu fonda digər komandalar da 28 yaşlı futbolçuya maraq göstərib, PSJ və “Milan” isə oyunçunu izləyir.
Bu mövsüm Reşford bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.