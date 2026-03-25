26 Mart 2026
AZ

Anri 21-ci əsrin ən yaxşı Premyer Liqa futbolçuları siyahısına başçılıq edir - Goal

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Mart 2026 23:40
74
Anri 21-ci əsrin ən yaxşı Premyer Liqa futbolçuları siyahısına başçılıq edir - Goal

“Arsenal”ın və Fransa millisinin keçmiş hücumçusu Tyerri Anri Goal.com saytının 21-ci əsrin ən yaxşı Premyer Liqa oyunçuları siyahısına başçılıq edir.

İdman.Biz bildirir ki, 25 oyunçudan ibarət siyahı aşağıdakı kimidir:

1. Tyerri Anri.
2. Pol Skoulz.
3. Ueyn Runi.
4. Kevin De Bruyne.
5. Məhəmməd Salah.
6. Stiven Cerrard.
7. Frenk Lempard.
8. Patrik Vieyra.
9. Kriştianu Ronaldu.
10. David Silva.
11. Serxio Aquero.
12. Eden Azar.
13. Vensan Kompani.
14. Didye Droqba.
15. Rodri.
16. Rio Ferdinand.
17. Con Terri.
18. Harri Keyn.
19. Erlinq Holand.
20. Vircil van Deyk.
21. Petr Çex.
22. Eşli Koul.
23. Luis Suares.
24. Sesk Fabreqas.
25. Yaya Ture.

Anri 1999-cu ildən 2007-ci ilə qədər və 2012-ci ildə "topçular"da oynayıb. Bu komanda ilə fransız iki İngiltərə çempionluğu, üç İngiltərə Kuboku və iki Superkubok qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kriştianu Ronaldunun oğlu “Real Madrid”in akademiyası ilə müqavilə imzalamayacaq
00:08
Futbol

Kriştianu Ronaldunun oğlu “Real Madrid”in akademiyası ilə müqavilə imzalamayacaq - YENİLƏNİB

Kriştianu Ronaldu Junior bu yaxınlarda “Real Madrid”in 16 yaşadək futbolçular komandasında məşq edib
“Arsenal” yayda PSJ-dən Kvaratsxeliyanı transfer etmək imkanlarını araşdırır
25 Mart 23:25
Dünya futbolu

“Arsenal” yayda PSJ-dən Kvaratsxeliyanı transfer etmək imkanlarını araşdırır

PSJ rəhbərliyi gürcü hücumçunu saxlamaq niyyətində olduqlarını açıq şəkildə bildirib
Federiko Valverde bir oyunluq cəzalandırıldı
25 Mart 22:28
Dünya futbolu

Federiko Valverde bir oyunluq cəzalandırıldı

Valverde aprelin 4-də keçiriləcək La Liqanın 30-cu turunda “Malyorka”ya qarşı oyunda oynaya bilməyəcək
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatı seçməsinə darmadağınla start verib
25 Mart 22:12
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatı seçməsinə darmadağınla start verib - YENİLƏNİB

Matçı Moldova və Ukraynadan olan hakimlər briqadası idarə edib
CAS Seneqalın apellyasiya şikayətini qeydə alıb
25 Mart 21:32
Dünya futbolu

CAS Seneqalın apellyasiya şikayətini qeydə alıb

İşi dinləmək üçün CAS Arbitraj Şurası təyin ediləcək və bundan sonra prosedur cədvəli müəyyən ediləcək
Vinisius: “Braziliya dünya çempionatının favoriti deyil”
25 Mart 20:31
Dünya futbolu

Vinisius: “Braziliya dünya çempionatının favoriti deyil”

Qrup mərhələsində komanda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb