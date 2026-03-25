Anri 21-ci əsrin ən yaxşı Premyer Liqa futbolçuları siyahısına başçılıq edir - Goal

“Arsenal”ın və Fransa millisinin keçmiş hücumçusu Tyerri Anri Goal.com saytının 21-ci əsrin ən yaxşı Premyer Liqa oyunçuları siyahısına başçılıq edir.
İdman.Biz bildirir ki, 25 oyunçudan ibarət siyahı aşağıdakı kimidir:
1. Tyerri Anri.
2. Pol Skoulz.
3. Ueyn Runi.
4. Kevin De Bruyne.
5. Məhəmməd Salah.
6. Stiven Cerrard.
7. Frenk Lempard.
8. Patrik Vieyra.
9. Kriştianu Ronaldu.
10. David Silva.
11. Serxio Aquero.
12. Eden Azar.
13. Vensan Kompani.
14. Didye Droqba.
15. Rodri.
16. Rio Ferdinand.
17. Con Terri.
18. Harri Keyn.
19. Erlinq Holand.
20. Vircil van Deyk.
21. Petr Çex.
22. Eşli Koul.
23. Luis Suares.
24. Sesk Fabreqas.
25. Yaya Ture.
Anri 1999-cu ildən 2007-ci ilə qədər və 2012-ci ildə "topçular"da oynayıb. Bu komanda ilə fransız iki İngiltərə çempionluğu, üç İngiltərə Kuboku və iki Superkubok qazanıb.